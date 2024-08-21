هكذا بلغ سعر الليرة الذهبية في الأردن

وبلغ سعر الليرة الإنجليزي بوزن 8 غرامات 410 دينارا والرشادي بوزن 7 غرامات 360 دينارا في الأسواق المحلية، وفقا للنقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 50.7 دينارا للبيع للمواطنين، مقابل 48.8 دينارا للشراء منهم ، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 45.0 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 41.5 دينارا للشراء منهم
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