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هكذا بلغ سعر الليرة الذهبية في الأردن

الليرة الذهبية
الليرة الذهبية
الأربعاء، 21-08-2024 12:32 م

الوكيل الإخباري-     ارتفعت أسعار ليرة الذهب بانواعها الانجليزية والرشادية اليوم الأربعاء في الاسواق المحلية.

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وبلغ سعر الليرة الإنجليزي بوزن  8 غرامات  410  دينارا والرشادي بوزن 7 غرامات  360 دينارا في الأسواق المحلية، وفقا  للنقابة العامة لاصحاب محلات تجارة   الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 50.7 دينارا للبيع للمواطنين، مقابل 48.8 دينارا للشراء منهم ، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 45.0 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 41.5 دينارا للشراء  منهم

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