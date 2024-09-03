هكذا بلغ سعر الليرة الذهب بالأردن

وأوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي خمسة دنانير. كما أشار إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.
واستقر سعر غرام الذهب 21 الأكثر طلبًا من الأردنيين اليوم عند 50.6 دينارًا للبيع للمواطنين، مقابل 48.7 دينارًا للشراء منهم.
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