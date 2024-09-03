هكذا بلغ سعر الليرة الذهب بالأردن

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الوكيل الإخباري- بلغ سعر ليرة الذهب الإنجليزية من عيار 21 بوزن 8 غرامات 410 دنانير، بينما بلغت الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 359 دينارًا اليوم الثلاثاء ، وفقًا لما أفاد به أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجار الحلي والمجوهرات، سليم ديب. اضافة اعلان





وأوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي خمسة دنانير. كما أشار إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.



واستقر سعر غرام الذهب 21 الأكثر طلبًا من الأردنيين اليوم عند 50.6 دينارًا للبيع للمواطنين، مقابل 48.7 دينارًا للشراء منهم.

