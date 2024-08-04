هكذا بلغ سعر غرام الذهب 21 في الاردن اليوم

أيضا استقر سعر بيع الغرام من عيار 24 عند 57.1 دينار والشراء عند 54.6، كذلك استقر سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 عند 44.4 و40.9 دينار على التوالي.
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