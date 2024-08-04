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هكذا بلغ سعر غرام الذهب 21 في الاردن اليوم

ذهب
ذهب




 

الأحد، 04-08-2024 10:29 ص

 الوكيل الاخباري - استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الأحد، وذلك بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.

 

 ووفقا للتسعيرة، استقر سعر بيع الغرام من عيار 21 من محلات الصاغة عند 49.6 دينار والشراء عند 47.7 دينار.

أيضا استقر سعر بيع الغرام من عيار 24 عند 57.1 دينار والشراء عند 54.6، كذلك استقر سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 عند 44.4 و40.9 دينار على التوالي.

 

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