هكذا بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن الأربعاء

وأوضح ديب لـ"الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، ويشمل تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر، التي تقدر بحوالي خمسة دنانير، موضحًا أن السعر يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق وقد يتغير بشكل طفيف.
وكان غرام الذهب من عيار 21 قد استقر عند 50.8 دينارًا للبيع للمواطنين مقابل 48.9 دينارًا للشراء منهم.
-
أخبار متعلقة
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض
-
جمعية رجال الأعمال تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الهند
-
أسعار الذهب محليا تستقر على ارتفاع وسط التوترات الجيوسياسية العالمية
-
انخفاض أسعار الذهب متأثرة بارتفاع عائدات السندات الأميركية
-
صناعة الأردن: تزايد المستوردات وارتفاع التكاليف يعيقان نمو صناعة الأثاث المحلية
-
السقاف: قطاع الصناعات الدوائية قادر على جذب الاستثمارات الخارجية والمحلية
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
أسعار الذهب في الاردن الثلاثاء