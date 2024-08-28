هكذا بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن الأربعاء

الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الذهب الإنجليزية من عيار 21 بوزن 8 غرامات 410 دنانير، فيما بلغ سعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 360 دينارًا، وفقًا لما أفاد به أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.

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وأوضح ديب لـ"الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، ويشمل تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر، التي تقدر بحوالي خمسة دنانير، موضحًا أن السعر يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق وقد يتغير بشكل طفيف.