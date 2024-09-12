هكذا بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن اليوم الخميس

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الوكيل الإخباري- بلغ سعر ليرة الذهب الإنجليزية من عيار 21 بوزن 8 غرامات عند 415 ديناراً، وليرة الذهب الرشادية بوزن 7 غرامات عند 364 ديناراً، وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب. اضافة اعلان





وبيّن ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي خمسة دنانير. كما أشار إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.



واستقر سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلباً لدى الأردنيين عند 51.3 ديناراً للبيع للمواطنين مقابل 49.4 ديناراً للشراء منهم.