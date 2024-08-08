هكذا بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن

الوكيل الإخباري- استقر سعر بيع ليرة الذهب بأنواعها الإنجليزية والرشادية في الأردن مع استقرار سعر غرام الذهب في الأردن.



وبلغ سعر الليرة الإنجليزية من عيار 21 بوزن 8 غرامات عند 393 دينارا، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات عند 345 دينارا وفقًا لما أفاد به أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.

وبيّن ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي ويشمل تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر، التي تقدر بحوالي خمسة دنانير. موضحاً أن السعر يتأثر بعوامل العرض والطلب في السوق، وقد يتغير بشكل طفيف.