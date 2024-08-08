هكذا بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن

وبلغ سعر الليرة الإنجليزية من عيار 21 بوزن 8 غرامات عند 393 دينارا، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات عند 345 دينارا وفقًا لما أفاد به أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.
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