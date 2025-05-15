الخميس 2025-05-15 01:16 م
 

هل حان وقت الشراء؟.. انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

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أرشيفية
 
الخميس، 15-05-2025 10:39 ص

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب محليا، اليوم الخميس، 90 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين 63.9 دينارا.

وتاليا التسعيرة:

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