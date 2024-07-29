هيئة الأوراق المالية تبحث التعاون مع منتدى المستثمر العربي العالمي

الوكيل الإخباري - بحثت هيئة الأوراق المالية ومنتدى المستثمر العربي العالمي، اليوم الاثنين، سبل تعزيز التعاون المشترك والتنسيق فيما بينهما بمجالات التوعية بين أوساط رجال الأعمال بفرص الاستثمار في الأوراق المالية والجوائز التقديرية التي يمنحها المنتدى لشخصيات بارزة في عالم الأعمال والاستثمار على المستويين العالمي والعربي.



جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور عادل بينو، يرافقه عضو مجلس المفوضين الدكتور نبيه موسى، لمقر المنتدى الجديد، حيث كان في استقبالهما عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمنتدى المستثمر العربي العالمي نظيم الصباح، بحضور عضو مجلس الأعيان الدكتور سمير باكير بينو.



وهدف اللقاء إلى تحفيز الجهود التي تدعم الاستثمار وتعمل على تمتين العلاقات مع المؤسسات والشخصيات الراعية للاستثمار في الأوراق المالية.