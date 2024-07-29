هيئة الأوراق المالية تبحث التعاون مع منتدى المستثمر العربي العالمي

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور عادل بينو، يرافقه عضو مجلس المفوضين الدكتور نبيه موسى، لمقر المنتدى الجديد، حيث كان في استقبالهما عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمنتدى المستثمر العربي العالمي نظيم الصباح، بحضور عضو مجلس الأعيان الدكتور سمير باكير بينو.
وهدف اللقاء إلى تحفيز الجهود التي تدعم الاستثمار وتعمل على تمتين العلاقات مع المؤسسات والشخصيات الراعية للاستثمار في الأوراق المالية.
وتمت مناقشة عقد مؤتمرات تستهدف تنشيط الاستثمار في الأوراق المالية والتوعية بأهميته ومجالاته، وجرى استعراض ما يمكن تقديمه من الطرفين لتحقيق هذه الغايات.
-
اقرأ أيضاً
-
البورصة تدعو الشركات لتزويدها ببياناتها المالية للربع الثاني قبل نهاية الشهر الحالي
-
بيان صادر عن البنك المركزي الأردني
-
هكذا بلغ سعر غرام الذهب 21 في الاردن اليوم
-
جلسة حوارية بعنوان "التطوير العقاري في الأردن واقع وتحديات"
-
"تنظيم قطاع الطاقة" تبحث التعاون المشترك الأردني المصري في مجال الغاز