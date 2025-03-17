هيئة الأوراق المالية تحدد 6 نيسان المقبل آخر موعد لاستلام التقرير السنوي لعام 2024

وبينت في تعميم على موقعها الإلكتروني، أن هذا الإجراء يأتي نظرا لاقتراب الموعد النهائي لتزويد الهيئة بالتقرير السنوي لعام 2024، والذي يصادف3/31، بالتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك.
وأكدت الهيئة على جميع الشركات المساهمة العامة الالتزام بالأحكام والتشريعات ذات العلاقة والقيام بتزويد الهيئة بالتقرير قبل نهاية الموعد المحدد، تجنباً لاتخاذ الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017.
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