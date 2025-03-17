الإثنين 2025-03-17 12:27 م
 




            

        








    

        

        

            هيئة الأوراق المالية تحدد 6 نيسان المقبل آخر موعد لاستلام التقرير السنوي لعام 2024
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
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        الإثنين، 17-03-2025
    
    
        11:13 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري- كشفت هيئة الأوراق المالية أنها ستستمر في استقبال تزويد الشركات بالتقرير السنوي لعام 2024 حتى نهاية الأحد 4/6، وعدم فرض تدابير على الشركات في حال قامت بالتزويد خلال هذه المدة.
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وبينت في تعميم على موقعها الإلكتروني، أن هذا الإجراء يأتي نظرا لاقتراب الموعد النهائي لتزويد الهيئة بالتقرير السنوي لعام 2024، والذي يصادف3/31، بالتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكدت الهيئة على جميع الشركات المساهمة العامة الالتزام بالأحكام والتشريعات ذات العلاقة والقيام بتزويد الهيئة بالتقرير قبل نهاية الموعد المحدد، تجنباً لاتخاذ الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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