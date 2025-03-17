هيئة الأوراق المالية تحدد 6 نيسان المقبل آخر موعد لاستلام التقرير السنوي لعام 2024

الوكيل الإخباري- كشفت هيئة الأوراق المالية أنها ستستمر في استقبال تزويد الشركات بالتقرير السنوي لعام 2024 حتى نهاية الأحد 4/6، وعدم فرض تدابير على الشركات في حال قامت بالتزويد خلال هذه المدة.

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وبينت في تعميم على موقعها الإلكتروني، أن هذا الإجراء يأتي نظرا لاقتراب الموعد النهائي لتزويد الهيئة بالتقرير السنوي لعام 2024، والذي يصادف3/31، بالتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك.