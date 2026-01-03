هيئة الأوراق المالية تحذر من التعامل مع شركات غير مرخصة تغري المستثمرين بأرباح خيالية

ودعت الهيئة المستثمرين إلى ضرورة التأكد مسبقًا من أن هذه الشركات مرخصة من قبلها، وذلك بالرجوع إلى موقعها الإلكتروني، أو بالاتصال مباشرة على الرقم 065607171. كما دعت إلى الإبلاغ عن أي أنشطة أو عروض استثمارية وهمية أو مشبوهة، من خلال الاتصال بمديرية الأمن العام/ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية على الرقم 911.
وأكدت الهيئة أهمية التحقق من حالة الترخيص لأي شركة قبل الاستثمار أو تحويل الأموال، وعدم الانسياق وراء وعود تحقيق أرباح سريعة أو مضمونة، مبينة أن التعامل مع الشركات غير المرخصة يعرض المستثمرين لمخاطر عالية، أبرزها فقدان الأموال، والتعرض للاحتيال، وغياب الحماية القانونية أو الرقابية.
وأشارت الهيئة إلى التزامها بحماية المستثمرين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات المخالفة.
