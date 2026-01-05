هيئة الأوراق المالية: لن يُفتح التداول على كل الأصول الافتراضية

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، عماد أبو حلتم، الأحد، إنه لن يتم فتح التداول على كل الأصول الافتراضية لتوفير الحماية.

وأوضح أبو حلتم أن الهيئة تعمل على تعليمات تحدّد الشركات والشروط للعاملين بالأصول الافتراضية، مشيرا إلى أنه تم إصدار نظام في الجريدة الرسمية بـ16 كانون الأول وخلال فترة نفاذه البالغة 30 يوما، سيتم إصدار تعليمات متخصصة تحدد كل جهة ما لها وما عليها.



وكشف عن أن سيتم استقبال التراخيص بعد نفاذ النظام وستتم دراسة الشركات التي ستكون مؤهلة ليتم قبولها ضمن منظومة وتعليمات معينة، بحيث سيتم ترخيص الشركات التي ستكون بخدمة وحماية المستثمر.



وأضاف أن التعليمات الجديدة تشمل 4 أنواع من رخص الشركات العاملة بالأصول الافتراضية، مبينا أن الهيئة تعمل على تعليمات تحدد الشركات والشروط للعاملين بالأصول الافتراضية.



وأشار إلى أن تعليمات الأصول الافتراضية تسعى إلى التعامل بالعملات المستقرة، مؤكدا أن تعدين العملات لن يكون ضمن تعليمات التعامل بالأصول الافتراضية.

ولفت إلى أن الهيئة ستنظم عملية الاستثمار، أما المدفوعات فهي من اختصاص البنك المركزي الأردني.