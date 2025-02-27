ورشة عمل للتعريف بآليات الاكتتاب في الأوراق المالية الحكومية

واكد رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور عادل بينو أهمية الورشة وموضوعها حيث تعتبر السندات والأذونات الحكومية أداة استثمارية هامة وجديدة من جهة تداولها في بورصة عمان والسماح للأفراد بالاستثمار فيها من خلال شركات الوساطة المالية، مشيرا الى الفوائد التي يمكن أن تتحقق مثل إنعاش سوق رأس المال وتعزيز التعاون مع جهات متعددة أهمها شركات الخدمات المالية، بالإضافة إلى أنها تمثل باكورة وانطلاقة لمشاريع تدريبية مستقبلية ومستمرة.
يشار إلى أن الهيئة سعت إلى توفير أدوات استثمارية جديدة منها السندات الحكومية والصكوك الإسلامية للاستثمار الفردي والمؤسسي لإنعاش السوق المالي وزيادة عمقه ولخدمة المستثمرين والبيئة الاستثمارية من ناحية توفير أدوات استثمارية آمنة تكاد تكون خالية من المخاطر.
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