ورشة عمل للتعريف بآليات الاكتتاب في الأوراق المالية الحكومية

الوكيل الإخباري- عقدت هيئة الأوراق المالية في مقرها، بالتعاون مع البنك المركزي الأردني، ورشة عمل للعاملين بشركات الخدمات المالية المرخصة للتعريف بآليات الاكتتاب في الأوراق المالية الحكومية، والترتيبات اللازمة لتمكينهم من الاستثمار في هذه الأوراق، ومتابعة المحافظ ، وبمشاركة أكثر من 31 متخصصا يعملون في شركات الخدمات المالية.

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واكد رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور عادل بينو أهمية الورشة وموضوعها حيث تعتبر السندات والأذونات الحكومية أداة استثمارية هامة وجديدة من جهة تداولها في بورصة عمان والسماح للأفراد بالاستثمار فيها من خلال شركات الوساطة المالية، مشيرا الى الفوائد التي يمكن أن تتحقق مثل إنعاش سوق رأس المال وتعزيز التعاون مع جهات متعددة أهمها شركات الخدمات المالية، بالإضافة إلى أنها تمثل باكورة وانطلاقة لمشاريع تدريبية مستقبلية ومستمرة.