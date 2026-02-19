الخميس 2026-02-19 10:19 م

وزارة الصناعة والتجارة والتموين تطرح عطاء لشراء كميات من الشعير

الخميس، 19-02-2026 08:48 م

الوكيل الإخباري- طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن عطاء لشراء كمية 100 ألف طن شعير أو 120 ألف طن شعير.

ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك، إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل (650) دينارا غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 25-2-2026.


واشترطت الوزارة عند الشراء، إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن (30) يوماً من تاريخ فتح العروض.

 
 


