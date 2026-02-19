وزارة الصناعة والتجارة والتموين تطرح عطاء لشراء كميات من الشعير

الوكيل الإخباري- طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن عطاء لشراء كمية 100 ألف طن شعير أو 120 ألف طن شعير.

اضافة اعلان



ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك، إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل (650) دينارا غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 25-2-2026.