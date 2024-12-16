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وزارة الطاقة : ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

محطة محروقات
محروقات
الإثنين، 16-12-2024 05:20 م

الوكيل الإخباري-    ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثاني من الشهر الحالي، مقارنة بأسعارها في الأسبوع الأول من الشهر نفسه بحسب النشرة الأسبوعية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.

ووفقا للنشرة ارتفع معدل سعر البنزين أوكتان 90 من 687 دولارا للطن إلى 696 دولارا بنسبة ارتفاع 1 بالمئة، وارتفع سعر أوكتان 95 من 717 دولارا إلى 729 دولارا بنسبة ارتفاع 2 بالمئة.

وارتفع الديزل من 627 دولارا إلى 635 دولارا للطن بنسبة 1 بالمئة، والكاز من 679 دولارا إلى 680 دولارا بنسبة 0.1 بالمئة.

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وانخفض سعر زيت الوقود من 438 دولارا للطن إلى 428 دولارا وبنسبة انخفاض 2 بالمئة، فيما استقر معدل سعر الغاز البترولي المسال في شهر كانون الأول الحالي عند معدل سعره في شهر تشرين الثاني الماضي والذي بلغ 631 دولارا للطن.


كما استقر معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من كانون الأول الحالي عند معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 74 دولارا للبرميل.

 
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