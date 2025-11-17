وزارة الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثاني من تشرين الثاني الحالي مقارنة مع أسعارها في الأسبوع الأول من الشهر نفسه بحسب النشرة الأسبوعية التي تصدرها وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

ووفقا للنشرة، ارتفع بنزين أوكتان 95 من 696 دولارا إلى 708 بنسبة 1.7%، وارتفع بنزين أوكتان 90 من 669 دولارا إلى 681 دولارا للطن, بنسبة 1.8%.



كما ارتفع معدل سعر الديزل من 682 دولارا للطن إلى 692 دولارًا، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 1.5% وارتفع معدل سعر الكاز من 716 دولارا للطن إلى 734 دولارًا وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 2.5%.



في المقابل انخفض معدل سعر زيت الوقود من 367 دولارًا للطن إلى 360 دولارًا؛ وبنسبة انخفاض بلغت نحو 1.9%، كما انخفض معدل سعر الغاز البترولي المسال من 480 دولارا للطن لشهر تشرين الأول الماضي إلى 464 دولارا للطن لشهر تشرين الثاني الحالي وبنسبة انخفاض بلغت نحو 3.3%.