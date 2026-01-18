وزارة الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثاني من الشهر الحالي مقارنة بأسعارها في الأسبوع الأول من الشهر نفسه، بحسب النشرة الأسبوعية التي تصدرها وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

ووفقا للنشرة، ارتفع سعر بنزين أوكتان 95 من 613 إلى 621 دولارا للطن بنسبة 1.3%، وبنزين أوكتان 90 من 600 إلى 608 بنسبة 1.3%، ومعدل سعر الديزل من 559 إلى 568 بنسبة 1.6%، ومعدل سعر الكاز من 618 إلى 624 دولارا للطن بنسبة 1.9%.