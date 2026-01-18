وزارة الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

ووفقا للنشرة، ارتفع سعر بنزين أوكتان 95 من 613 إلى 621 دولارا للطن بنسبة 1.3%، وبنزين أوكتان 90 من 600 إلى 608 بنسبة 1.3%، ومعدل سعر الديزل من 559 إلى 568 بنسبة 1.6%، ومعدل سعر الكاز من 618 إلى 624 دولارا للطن بنسبة 1.9%.
كما ارتفع أيضا معدل سعر زيت الوقود من 338 إلى 343 دولارا للطن بنسبة 1.5، ومعدل سعر الغاز البترولي المسال من 488 إلى 520 دولارا للطن بنسبة 6.6%، ومعدل سعر خام برنت من 62 إلى 66 دولارا للبرميل بنسبة 6.5%.
-
أخبار متعلقة
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد
-
الدين العام للأردن يرتفع إلى 108.8% من الناتج المحلي الإجمالي
-
7.490 مليار دينار صادرات صناعة عمّان العام الماضي
-
انخفاض على أسعار الذهب محلياً
-
تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة
-
8 ملايين دينار حجم التداول في بورصة عمان
-
الإحصاءات: انخفاض أسعار الدجاج اللاحم بنسبة 4 بالمئة خلال عام 2025
-
الأردن يستورد 1.7 مليون جهاز خلوي بقيمة 162 مليون دينار