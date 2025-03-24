وزارة الطاقة: ارتفاع البنزين والكاز وانخفاض الديزل عالميا

ووفقا للنشرة ارتفع معدل سعر البنزين أوكتان 90 من 661 دولارا للطن إلى 678 دولارا، بنسبة 2%، وأوكتان 95 من 676 دولارا إلى 693 دولارا، بنسبة 3%.
وانخفض الديزل من 614 دولارا إلى 612 دولارا، بنسبة 0.3%.
كما ارتفع الكاز من 646 دولارا إلى 647 دولارا، بنسبة 0.2%، وانخفض سعر زيت الوقود من 461 دولارا إلى 452 دولارا، بنسبة 2%.
وانخفض معدل سعر الغاز البترولي المسال في شهر آذار الحالي إلى 608 دولارات مقارنة مع معدّل سعره في شهر شباط الماضي والذي بلغ 628 دولارا، بنسبة 3%.
وارتفع معدل خام برنت من 71 دولارا للبرميل إلى 72 دولارا.
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