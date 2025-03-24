الإثنين 2025-03-24 01:18 م
 

وزارة الطاقة: ارتفاع البنزين والكاز وانخفاض الديزل عالميا

صورة توضيحية لمحطة محروقات في العاصمة عمّان
صورة توضيحية لمحطة محروقات في العاصمة عمّان
 
الإثنين، 24-03-2025 12:39 م
الوكيل الإخباري-   شهدت الأسعار العالمية للمشتقات النفطية تفاوتا خلال الأسبوع الثالث من آذار الحالي مقارنة مع أسعارها في الأسبوع الثاني من الشهر ذاته، بحسب النشرة الأسبوعية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.اضافة اعلان


ووفقا للنشرة ارتفع معدل سعر البنزين أوكتان 90 من 661 دولارا للطن إلى 678 دولارا، بنسبة 2%، وأوكتان 95 من 676 دولارا إلى 693 دولارا، بنسبة 3%.

وانخفض الديزل من 614 دولارا إلى 612 دولارا، بنسبة 0.3%.

كما ارتفع الكاز من 646 دولارا إلى 647 دولارا، بنسبة 0.2%، وانخفض سعر زيت الوقود من 461 دولارا إلى 452 دولارا، بنسبة 2%.

وانخفض معدل سعر الغاز البترولي المسال في شهر آذار الحالي إلى 608 دولارات مقارنة مع معدّل سعره في شهر شباط الماضي والذي بلغ 628 دولارا، بنسبة 3%.

وارتفع معدل خام برنت من 71 دولارا للبرميل إلى 72 دولارا.
 
 
gnews

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