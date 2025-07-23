وزارة الطاقة: ارتفاع الطلب على المشتقات النفطية

وبحسب أرقام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، انخفضت كميات مبيعات بنزين (90) من 769.9 مليون لتر إلى 748.4 مليون لتر، بنسبة انخفاض 2.8 بالمئة، في حين ارتفعت مبيعات البنزين (95) من 70.8 إلى 75.6 مليون لتر، بنسبة ارتفاع 6.7 بالمئة، وارتفعت مبيعات السولار من 846.0 إلى 888.1 مليون لتر، بنسبة ارتفاع 5.0 بالمئة، في حين انخفضت مبيعات الكاز من 60.7 إلى 49.6 مليون لتر، بنسبة انخفاض 18.3 بالمئة.
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