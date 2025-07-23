الأربعاء 2025-07-23 04:48 م
 

وزارة الطاقة: ارتفاع الطلب على المشتقات النفطية

محروقات
محروقات
 
الأربعاء، 23-07-2025 03:03 م

الوكيل الإخباري-    بلغت كميات مبيعات المشتقات النفطية خلال النصف الأول من العام الحالي 1761.7 مليون لتر، مقارنة بـ 1747.5 مليون لتر للفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 0.8 بالمئة.

اضافة اعلان


وبحسب أرقام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، انخفضت كميات مبيعات بنزين (90) من 769.9 مليون لتر إلى 748.4 مليون لتر، بنسبة انخفاض 2.8 بالمئة، في حين ارتفعت مبيعات البنزين (95) من 70.8 إلى 75.6 مليون لتر، بنسبة ارتفاع 6.7 بالمئة، وارتفعت مبيعات السولار من 846.0 إلى 888.1 مليون لتر، بنسبة ارتفاع 5.0 بالمئة، في حين انخفضت مبيعات الكاز من 60.7 إلى 49.6 مليون لتر، بنسبة انخفاض 18.3 بالمئة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزير الداخلية يترأس اجتماع المجلس الأعلى للسلامة المرورية

أخبار محلية وزير الداخلية يترأس اجتماع المجلس الأعلى للسلامة المرورية

تعبيرية

أخبار محلية انخفاض ملحوظ في أسعار المركبات بالاردن

مستشفيات البشير

أخبار محلية مستشفيات البشير تجري عملية نوعية

لا

أخبار الشركات المركزية تويوتا تدعم عبد السلام العجارمة في رحلته نحو المونديال على متن تويوتا لاند كروزر برادو

ب

أخبار الشركات "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" توقع مذكرة تفاهم مع الجامعة الأردنية لدعم وتوفير تعليم جامعي تقني وتكنولوجي

نت

فيديو الوكيل "الدنيا دوّارة"... اتقِ الله إن كنت في موضع مسؤولية!

ؤيب

فيديو الوكيل شكوى مواطن من طريقة احتساب فاتورة الكهرباء .. وشركة كهرباء اربد توضح

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تنقلات واسعة في وزارة التربية والتعليم - أسماء



 
 



الأكثر مشاهدة