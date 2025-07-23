وزارة الطاقة: ارتفاع الطلب على المشتقات النفطية

الوكيل الإخباري- بلغت كميات مبيعات المشتقات النفطية خلال النصف الأول من العام الحالي 1761.7 مليون لتر، مقارنة بـ 1747.5 مليون لتر للفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 0.8 بالمئة.

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