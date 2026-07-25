وزير الاستثمار: تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفعت بالأردن 25 بالمئة خلال العام الماضي

الوكيل الإخباري- قال وزير الاستثمار، المهندس طارق أبو غزالة، إن الأردن سجل خلال العام الماضي أعلى معدل نمو في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2017، بزيادة بلغت 25 بالمئة.

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وأوضح أبو غزالة، في مقابلة مع "قناة العربية " على هامش ملتقى الأعمال الأردني البريطاني في لندن، أن الأردن يواصل استقطاب شركات جديدة تنقل أعمالها إلى المملكة أو تؤسس عملياتها فيها، لافتاً إلى أن عدد الشركات الجديدة يشهد نمواً شهراً بعد آخر.



وقال إن الاستقرار الأمني الذي يتمتع به الأردن، إلى جانب الفرص الاقتصادية المرتبطة بالمنطقة، ولا سيما في سوريا والعراق يعزز جاذبية المملكة للمستثمرين.