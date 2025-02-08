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وزير الاستثمار يؤكد أهمية تطوير مهارات الجيل الرقمي

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مثنى غرايبة
السبت، 08-02-2025 03:58 م

الوكيل الإخباري- أكد وزير الاستثمار، المهندس مثنى غرايبة، أهمية تطوير مهارات الجيل الرقمي واستغلال الفرص المتاحة لهم، وأن الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل.

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جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان "جيل الشباب في موقع القيادة: قيادة الثورة الصناعية القادمة" أقيمت اليوم السبت، ضمن فعاليات المؤتمر الإقليمي السنوي السابع لمؤسسة المهندسين الصناعيين والنظم، بحضور أكثر من 300 طالب من الجامعة الأردنية.


وقال غرايبة، إن الموارد البشرية المؤهلة من أبرز عوامل جذب الاستثمار في الأردن، لما تمتلكه المملكة من كفاءات متميزة في مختلف المجالات.


وناقشت الجلسة تحديات وفرص العمل للشباب، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير مهاراتهم، وتأثير الابتكار والتنافسية العالية على بيئة العمل.


يُذكر أن مؤسسة المهندسين الصناعيين من أكبر التجمعات المهنية العالمية لدعم الشباب، وتسعى إلى ربط الحياة الجامعية بسوق العمل، وتزويد المهندسين الصناعيين بالخبرات المطلوبة.

 
gnews

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