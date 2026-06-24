وزير الاستثمار يبحث استقطاب الاستثمارات الصينية إلى الأردن

الوكيل الإخباري- التقى وزير الاستثمار طارق أبو غزالة، رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية والاستثمار الخارجي، رين هونغبين، وذلك على هامش مشاركة المملكة في معرض الصين الدولي لسلاسل الإمداد المنعقد في العاصمة الصينية بكين.

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ويُعد المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية والاستثمار الخارجي، الجهة المنظمة لمعرض الصين الدولي لسلاسل الإمداد، وأبرز المؤسسات الاقتصادية الصينية الداعمة للتوسع الاستثماري في الأسواق العالمية، ومن أكثرها تأثيراً في تعزيز تدفق الاستثمارات الصينية إلى مختلف دول العالم، ويجمع تحت مظلته نخبة من كبرى المؤسسات الاقتصادية، والشركات الصينية ذات الحضور العالمي.



وجاء اللقاء في إطار جولة وزير الاستثمار ابو غزالة في الصين، الهادفة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الصينية النوعية إلى المملكة، والترويج للفرص الاستثمارية التي توفرها البيئة الاستثمارية الأردنية.



واجتمع وزير الاستثمار مع عدد من كبرى الشركات الصينية، من بينها شركة كاينياو للشبكات اللوجستية الذكية المتخصصة في الخدمات اللوجستية الذكية وسلاسل التوريد والتجارة الإلكترونية، وشركة سينوفرت ومجموعة سينوكيم القابضة الرائدتين في قطاع الأسمدة والتكنولوجيا الزراعية.



وجرى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، وبحث فرص التعاون في مجالات التوزيع الإقليمي والأمن الغذائي والصناعات القائمة على الفوسفات والبوتاس، وعدد من القطاعات ذات الأولوية.



كما زار وزير الاستثمار مصنعاً متخصصاً في تصنيع حافلات النقل، والمقرر استخدامها في مشروع النقل المدرسي في البادية الجنوبية، حيث اطلع على خطوط الإنتاج والتقنيات المستخدمة في التصنيع، وبحث فرص الاستثمار في صناعة الحافلات في المملكة، والاستفادة من التقنيات الصناعية الحديثة في هذا المجال، بما يعزز القدرات الصناعية الوطنية ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والنمو الاقتصادي.



واستعرض وزير الاستثمار أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاستثمارية في المملكة خلال السنوات الأخيرة، والإصلاحات التشريعية والإجرائية التي نفذتها الحكومة لتحسين تنافسية بيئة الاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال.



وأكد أبو غزالة، بحضور السفير الأردني لدى الصين حسام الحسيني، حرص المملكة على البناء على العلاقات الأردنية الصينية المتميزة، وتوسيع التعاون مع الشركات والمؤسسات الصينية، بما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى المملكة.



وأشار إلى أهمية موقع الأردن الاستراتيجي كبوابة للأعمال والاستثمار والخدمات اللوجستية في المنطقة، وحلقة وصل بين الأسواق الإقليمية والأسواق العالمية، مؤكداً أن المملكة تعمل على تطوير مشاريع ومبادرات استراتيجية من شأنها تعزيز دورها في سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية وربط الممرات التجارية، بما يوفر فرصاً واعدة للمستثمرين والشركات الراغبة بالتوسع في المنطقة.



كما تناول اللقاء، الذي حضره كبار مسؤولي المجلس الصيني وغرفة التجارة الدولية الصينية وممثلو المؤسسات الاقتصادية والتجارية الصينية، عدداً من المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها المملكة بالشراكة مع القطاع الخاص، والفرص المتاحة أمام الشركات الصينية للمشاركة في مشاريع البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة والصناعة.



من جانبه، أعرب رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية والاستثمار الخارجي عن اهتمام المجلس بتعزيز التعاون مع الأردن وتوسيع التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين، مؤكداً أهمية الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة وتعزيز الشراكات بين الشركات الصينية ونظيراتها الأردنية، ودعم بناء شراكات مستدامة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.



وشدد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتواصل بين المؤسسات الاقتصادية في البلدين، والبناء على العلاقات الأردنية الصينية المتنامية بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري وتحقيق المصالح المشتركة.