وزير الصناعة: حريصون على تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها

الوكيل الإخباري- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، حرص الوزارة على تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها في السوق المحلية وأسواق التصدير، لأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة الأردنية.

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وقال خلال حفل أقامته غرفة صناعة عمان مساء أمس الأحد، تكريما لأول مئة شركة منضمة لبرنامج "صنع في الأردن"، إن الحكومة تنسق مع القطاع الصناعي، لحل أي معيقات قد تواجه الصناعات الأردنية من خلال المتابعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات، موضحا أن هناك فرصا واعدة لزيادة الصادرات الأردنية من مختلف القطاعات بفعل الجودة العالية التي وصلتها هذه الصناعات.



وأضاف، أن الحكومة أصدرت عددا من القرارات التي تصب في تعزيز تنافسية الصناعة الأردنية، ما أدى الى زيادة الصادرات الوطنية.



من جهته، أشار رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إلى أن برنامج "صنع في الأردن" أصبح منظومة وطنية بامتياز ويحظى بدعم من مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص، حيث تأمل الغرفة أن يسهم البرنامج في زيادة الطلب على المنتجات الوطنية وبالتالي زيادة تشغيل الأيدي العاملة الوطنية.



وبين أن حصة الإنتاج الوطني من الاستهلاك المحلي الكلي أصبحت تشهد تزايدا منذ جائحة كورونا، خصوصا في ظل توجيهات جلالة الملك بضرورة الاعتماد على الذات، وهو ما يعمل برنامج "صنع في الأردن" على تحقيقه، مشيدا بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.



وأكد أن الشراكة مع القطاع العام أثبتت نجاعتها في حل الكثير من القضايا والمعيقات التي تواجه القطاع الصناعي وأسهمت في العديد من الإنجازات، حيث شكلت الصادرات الصناعية 94 بالمئة من أجمالي الصادرات الوطنية و62 بالمئة من الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية نهاية العام الماضي.



من جانبه، أوضح رئيس برنامج "صنع في الأردن" المهندس محمد الشاعر، أهمية الحوافز التي ستقدمها الوزارات والمؤسسات للشركات الصناعية الأردنية، مشددا على أن الاستراتيجية الجديدة للبرنامج تسعى إلى تقديم منتجات وطنية أردنية ذات جودة عالية وبأسعار معقولة وتستهدف بناء الثقة وتعزيز المصداقية لدى المستهلك في السوق المحلية والأسواق التصديرية.



وقال إنه تم تحديد معايير الجودة فيما يتعلق بوضع شعار "صنع في الأردن" على أي منتج محلي، استنادا إلى علامات الجودة الأردنية والدولية التي تملكها الشركات الصناعية ومدى توفر أقسام لخدمة ما بعد البيع وتوكيد الجودة والتسويق فيها، ومدى مطابقة منتجاتها للمواصفات المحلية والعالمية.