وزير الصناعة والتجارة: فرص واعدة لزيادة الصادرات الأردنية

وأضاف القضاة، خلال لقائه مجالس إدارة الغرف الصناعية، اليوم السبت، لبحث عدد من القضايا التي تواجه الصادرات الأردنية، أن الربع الأول من العام الحالي شهد زيادة كبيرة في الصادرات الأردنية، مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي، لافتًا إلى إصدار الحكومة عددًا من القرارات التي تصب في تعزيز تنافسية الصناعة الأردنية.
وبيَّن أن الحكومة تنسّق مع القطاع الصناعي لحل أي معيقات قد تواجه الصناعات الأردنية في الأسواق الخارجية، من خلال المتابعة مع الجهات المعنية في هذه الدول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
من جهته، أشار رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، إلى دور وزارة الصناعة والتجارة الكبير في التواصل مع غرف الصناعة وممثلي القطاع الخاص، للعمل على معالجة كل المعيقات التي تواجه استمرار العملية الإنتاجية، وتعزيز تنافسية القطاع في السوق المحلية وأسواق التصدير.
ولفت إلى الاتفاق على عقد اجتماعات دورية تجمع وزير الصناعة والوزراء المعنيين بالقطاع الصناعي، لبحث القضايا ذات العلاقة بعمل الوزارات المختلفة، والعمل على حلها، إذ إن زيادة الصادرات الأردنية ستسهم في التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة، من خلال توليد المزيد من فرص العمل للأردنيين.
-
أخبار متعلقة
-
أسعار الذهب تحلق في الأردن وتقترب من أرقام قياسية
-
الذهب يحلق..تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم
-
ارتفاع كبير على اسعار الذهب في الاردن
-
الذهب يحلق..تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض
-
صناعة الأردن تصدر دليلا استرشاديا ماليا للقطاع الصناعي
-
طرح عطاء لشراء كميات من القمح
-
عطاء لشراء كميات من الشعير