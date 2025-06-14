وزير الصناعة والتجارة: فرص واعدة لزيادة الصادرات الأردنية

الوكيل الإخباري- قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، إن هناك فرصًا واعدة لزيادة الصادرات الأردنية من شتى القطاعات إلى عدد من الدول، بفضل امتلاك المملكة مزايا تنافسية تؤهلها لدخول منتجاتها الصناعية أسواقًا جديدة، وتعزيز حضورها في الأسواق التقليدية.

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وأضاف القضاة، خلال لقائه مجالس إدارة الغرف الصناعية، اليوم السبت، لبحث عدد من القضايا التي تواجه الصادرات الأردنية، أن الربع الأول من العام الحالي شهد زيادة كبيرة في الصادرات الأردنية، مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي، لافتًا إلى إصدار الحكومة عددًا من القرارات التي تصب في تعزيز تنافسية الصناعة الأردنية.



وبيَّن أن الحكومة تنسّق مع القطاع الصناعي لحل أي معيقات قد تواجه الصناعات الأردنية في الأسواق الخارجية، من خلال المتابعة مع الجهات المعنية في هذه الدول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.



من جهته، أشار رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، إلى دور وزارة الصناعة والتجارة الكبير في التواصل مع غرف الصناعة وممثلي القطاع الخاص، للعمل على معالجة كل المعيقات التي تواجه استمرار العملية الإنتاجية، وتعزيز تنافسية القطاع في السوق المحلية وأسواق التصدير.