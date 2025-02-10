وزير الصناعة يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع 4 دول

الوكيل الإخباري- بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة مع نظرائه وزراء الصناعة والتجارة لكل من دول قطر الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، والبحرين عبد الله فخرو، والمغرب رياض مزور، وتركيا محمد كاجر، تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وبلدانهم في مختلف المجالات وتعظيم الاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة.

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وبحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين، بحث الوزراء على هامش الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والذي انعقد أمس في العاصمة القطرية الدوحة؛ أوجه التعاون الاقتصادي الثنائي بين الأردن وهذه البلدان وتحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال لإقامة شراكات استثمارية في العديد من المجالات.



وشهدت اجتماعات اللجنة العليا توقيع عدد من الاتفاقيات والإعلان عن مشروعات استراتيجية بقيمة إجمالية تتجاوز ملياري دولار تهدف إلى تعزيز الشراكة والتكامل بين الدول الأعضاء في قطاعات الصناعات المعدنية والدوائية والبلاستيكية، وتطوير الصناعات المرتبطة بالأغذية الصحية، ودفع عجلة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية، إضافة إلى دعم الصناعات الكهربائية والتقنيات المتقدمة.