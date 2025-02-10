وزير الصناعة يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع 4 دول

وبحسب بيان للوزارة اليوم الاثنين، بحث الوزراء على هامش الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والذي انعقد أمس في العاصمة القطرية الدوحة؛ أوجه التعاون الاقتصادي الثنائي بين الأردن وهذه البلدان وتحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال لإقامة شراكات استثمارية في العديد من المجالات.
وشهدت اجتماعات اللجنة العليا توقيع عدد من الاتفاقيات والإعلان عن مشروعات استراتيجية بقيمة إجمالية تتجاوز ملياري دولار تهدف إلى تعزيز الشراكة والتكامل بين الدول الأعضاء في قطاعات الصناعات المعدنية والدوائية والبلاستيكية، وتطوير الصناعات المرتبطة بالأغذية الصحية، ودفع عجلة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية، إضافة إلى دعم الصناعات الكهربائية والتقنيات المتقدمة.
وقال القضاة خلال الاجتماعات أمس، إن الحكومة الأردنية تَعملُ بتوجيهٍ ومتابعةٍ مِن جلالة الملك عبدالله الثاني وبشراكة مع القطاع الخاص بأطيافه المختلفة، على تأهيل المؤسسات الصناعية الأردنية لتتمكن من الاضطلاع بدورٍ أكبر في الشراكة الصناعية جنباً إلى جنب مع نظيراتها في دول الشراكة، من حيث اكتسابها خبرات حديثة في عمليات الإنتاج القائمة على كفاءة استخدام المواد الخام والطاقة البديلة، أو تحسين جودة منتجاتها لتلبية معايير الأسواق المستهدَفة أو القدرة التسويقية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
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