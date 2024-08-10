وزير الطاقة: نتطلع إلى استثمار الخامات في الريشة لتحقيق التكامل الاقتصادي

الوكيل الإخباري- قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم السبت، إن الحكومة تتطلع إلى الاستثمار في غاز الريشة وتعظيم الاستفادة من الخامات في المنطقة ، وأهمها الفوسفات لتحقيق التكامل الاقتصادي، بالاعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الطاقة.



وأضاف أن ذلك يسهم في زيادة الاعتماد على المصادر المحلية والتوسع في فرص العمل وتقليل الكلف التشغيلية على الصناعات، تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي.



جاء ذلك خلال زيارة رافقه فيها عدد من المسؤولين تفقد خلالها أعمال الحفر التي تنفذها شركة تسنيم العُمانية لمشروع تقييم خام الفوسفات في منطقة الريشة.



كما تفقد الخرابشة مشروع حفر آبار الغاز، المنفذ في المنطقة من قبل شركة الحفر الكويتية لصالح شركة البترول الوطنية.



وقال مدير مشاريع المصادر الطبيعية في الوزارة، بهجت العدوان، إن مشروع حفر آبار الغاز يستهدف 10 آبار خلال عامين، مشيرا إلى أن المشروع ينفذ بالتعاون مع شركة البترول الوطنية.



وبين أن الشركة الكويتية ستنتهي من حفر البئر الأولى خلال أسبوعين والبدء بأعمال الحفر في البئر الثانية في ذات المنطقة.