الخميس 2026-02-12 06:57 م

وزير المالية يثني على جهود الجمارك في خدمة الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار

وزارة المالية
وزارة المالية
 
الخميس، 12-02-2026 06:50 م

الوكيل الإخباري-   رعى وزير المالية عبد الحكيم الشبلي الخميس، احتفالية الجمارك الأردنية باليوم العالمي للجمارك والذي جاء هذا العام تحت شعار (الجمارك تحمي المجتمع من خلال اليقظة والالتزام ) بحضور مدير عام الجمارك الأردنية وعدد من مدراء الجمارك السابقين وممثلين عن الشركاء من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والجهات الرقابية الحكومية وعدد كبير من كبار ضباط الجمارك الأردنية.

اضافة اعلان


وأكد الشبلي في كلمة ألقاها خلال الاحتفالية أن السياسة المالية للحكومة تهدف إلى تعزيز منعة الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل عمليات التبادل التجاري بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الجمارك الأردنية في تحقيق الأهداف الاقتصادية.


وقال مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك إن شعار الجمارك لهذا العام هو نهج عمل راسخ، سخرت له كافة الإمكانيات البشرية والفنية لرفع كفاءة العمل الجمركي وتعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات بما يسهم في تحقيق هذا الشعار بأعلى درجات الجودة وبسرعة وكفاءة، من خلال التوسع في تقديم الخدمات لتحسين منظومة العمل الجمركي بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، معبراً عن فخره واعتزازه بالدور التكاملي الذي تقوم به الجمارك ضمن منظومة التحديث الاقتصادي والأمن المجتمعي بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.


وسلم وزير المالية راعي الحفل الشهادات الممنوحة من منظمة الجمارك العالمية لمستحقيها من الشركاء في القوات المسلحه والمؤسسات الرسمية و القطاع الخاص ودائرة الجمارك الأردنية وتكريم ذوي الشهداء.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزارة المالية

اقتصاد محلي وزير المالية يثني على جهود الجمارك في خدمة الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار

وزير النقل يشارك بمؤتمر وزراء النقل في دول منظمة التعاون الإسلامي

أخبار محلية وزير النقل يشارك بمؤتمر وزراء النقل في دول منظمة التعاون الإسلامي

تحذير هام من إدارة السير لجميع المواطنين خلال عطلة نهاية الأسبوع

أخبار محلية الامانة: ​إغلاق الشارع الجانبي الرابط بين شارع الأردن وشارع الاستقلال غد الجمعة

ب

أخبار محلية وزير الصحة يتفقد مبنى مستشفى الأميرة بسمة القديم

العيسوي يعزي عشيرة العمرو

أخبار محلية العيسوي يعزي عشيرة العمرو

الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام يتعامل مع حقيبة مشبوهة في مرج الحمام

ا

أخبار محلية السفارة اليابانية تحتفل بالعيد الوطني لبلادها

رحّبت وزارة خارجية السعودية، الأربعاء، بتصنيف الولايات المتحدة الأميركية لفروع الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان جماعات إرهابية. وفي بيان لها، أكدت المملكة إدانتها للتطرف والإرهاب، ودعمها لكل ما

عربي ودولي السعودية.. أوامر ملكية بتعيين وإعفاء عدد من المسؤولين



 




الأكثر مشاهدة