وزير المالية يثني على جهود الجمارك في خدمة الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار

وأكد الشبلي في كلمة ألقاها خلال الاحتفالية أن السياسة المالية للحكومة تهدف إلى تعزيز منعة الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل عمليات التبادل التجاري بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الجمارك الأردنية في تحقيق الأهداف الاقتصادية.
وقال مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك إن شعار الجمارك لهذا العام هو نهج عمل راسخ، سخرت له كافة الإمكانيات البشرية والفنية لرفع كفاءة العمل الجمركي وتعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات بما يسهم في تحقيق هذا الشعار بأعلى درجات الجودة وبسرعة وكفاءة، من خلال التوسع في تقديم الخدمات لتحسين منظومة العمل الجمركي بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، معبراً عن فخره واعتزازه بالدور التكاملي الذي تقوم به الجمارك ضمن منظومة التحديث الاقتصادي والأمن المجتمعي بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
وسلم وزير المالية راعي الحفل الشهادات الممنوحة من منظمة الجمارك العالمية لمستحقيها من الشركاء في القوات المسلحه والمؤسسات الرسمية و القطاع الخاص ودائرة الجمارك الأردنية وتكريم ذوي الشهداء.
