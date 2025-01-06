وفد اقتصادي أردني يزور الإمارات

12:25 م

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الوكيل الإخباري- يبدأ وفد اقتصادي أردني اليوم الاثنين زيارة عمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لفتح آفاق تجارية واستثمارية جديدة بين البلدين والاطلاع على تجربة حكومة دبي المتميزة في تنظيم مهرجان دبي للتسوق لمدة 30 عاما . اضافة اعلان





وحسب لغرفة تجارة عمان، اليوم الاثنين، يضم الوفد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، ونائبه نبيل الخطيب وعضو مجلس الإدارة فلاح الصغيّر ونائب المدير العام بشار مقبل ومدير العلاقات العامة سالم العطيات.



ويسعى الوفد خلال الزيارة التي تستمر عدة أيام إلى للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالأردن، وسيعقد الوفد لقاءات مع رؤساء ومدراء غرف تجارية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة التابع لمكتب دائرة الاقتصاد والسياحة في حكومة دبي، فيما ستتخلل الزيارة توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة أبو ظبي لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية .



وقال الحاج توفيق إن تنظيم الزيارة يأتي في إطار سعي مجلس إدارة الغرفة لوضع عمان على خارطة مهرجانات التسوق العربية، وإقامة مهرجان سنوي للتسوق في العاصمة عمان اعتبارا من صيف العام الحالي، والاستفادة من التجربة الإماراتية في تنظيم (مهرجان دبي للتسوق) الذي انطلق قبل 30 عاما، لجهة تنشيط الحركة التجارية والسياحية واستقطاب استثمارات وعلامات تجارية جديدة وإيجاد فرص عمل للشباب الأردني.



وبحسب أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة المبادلات التجارية بين الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال 10 أشهر من العام الماضي 997 مليون دينار.

