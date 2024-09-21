وفد صناعي أردني يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع السعودية

وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان المهندس فتحي الجغبير، في بيان اليوم السبت، أهمية تعزيز اللقاءات بين القطاعين الخاص السعودي والأردني في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
وبين الجغبير أن الزيارة التي نظمتها غرفة صناعة عمان، شملت لقاء رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي في الرياض، بحضور السفير الأردني في السعودية الدكتور هيثم أبو الفول، وأمين عام اتحاد الغرف السعودية وليد العرينان، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني الدكتور حمدان السمرين، ورئيس اللجنة الصناعية في الاتحاد إبراهيم بن الشيخ.
وبحث الطرفان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة وأن التبادل التجاري بينهما يتركز في سلع محددة، ولا يتناسب مع التنوع الإنتاجي للقطاع الصناعي في كلا البلدين.
وقال إن الزيارة شملت عقد لقاءات عمل مباشرة بين الصناعيين الأردنيين وأصحاب الأسواق والمراكز التجارية الكبيرة في مدينة الرياض، مشيراً إلى عرض عينات الشركات الصناعية الأردنية وبحث إدخالها إلى هذه الأسواق التي تعتبر الأكبر في السعودية.
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