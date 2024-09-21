السبت 2024-09-21 05:36 م
 
 

وفد صناعي أردني يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع السعودية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
السبت، 21-09-2024 02:34 م

الوكيل الإخباري-  بحث وفد صناعي أردني، خلال زيارة إلى المملكة العربية السعودية، تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

اضافة اعلان


وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان المهندس فتحي الجغبير، في بيان اليوم السبت، أهمية تعزيز اللقاءات بين القطاعين الخاص السعودي والأردني في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.


وبين الجغبير أن الزيارة التي نظمتها غرفة صناعة عمان، شملت لقاء رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي في الرياض، بحضور السفير الأردني في السعودية الدكتور هيثم أبو الفول، وأمين عام اتحاد الغرف السعودية وليد العرينان، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني الدكتور حمدان السمرين، ورئيس اللجنة الصناعية في الاتحاد إبراهيم بن الشيخ.


وبحث الطرفان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة وأن التبادل التجاري بينهما يتركز في سلع محددة، ولا يتناسب مع التنوع الإنتاجي للقطاع الصناعي في كلا البلدين.


وقال إن الزيارة شملت عقد لقاءات عمل مباشرة بين الصناعيين الأردنيين وأصحاب الأسواق والمراكز التجارية الكبيرة في مدينة الرياض، مشيراً إلى عرض عينات الشركات الصناعية الأردنية وبحث إدخالها إلى هذه الأسواق التي تعتبر الأكبر في السعودية.

 

 
gnews

أحدث الأخبار

المركز الثقافي

أخبار محلية مؤتمر لإدماج الخريجين في سوق العمل

فعاليات دورة التسويق

أخبار محلية دورة حول تسويق المنتجات الريفية إلكترونيا في الأغوار

الفيضانات فى التشيك

عربي ودولي إعلان حالة الطوارئ في مناطق بإيطاليا بسبب الفيضانات

علم لبنان

عربي ودولي 37 شهيدا في حصيلة جديدة للغارة على بيروت

حزب الله

عربي ودولي الاحتلال : اغتلنا إلى جانب إبراهيم عقيل 15 مسلحا من حزب الله

ب

أخبار محلية أردني ضمن قائمة الباحثين الأكثر تأثيراً في العالم

تعبيرية

تكنولوجيا عرض بيانات مسروقة لملايين الأشخاص للبيع على "تيليغرام"

تعبيرية

أسواق ومال الاسترليني يتجاوز حاجز 1.33 دولار



 

الأكثر مشاهدة