وفد صناعي أردني يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع السعودية

الوكيل الإخباري- بحث وفد صناعي أردني، خلال زيارة إلى المملكة العربية السعودية، تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

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وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان المهندس فتحي الجغبير، في بيان اليوم السبت، أهمية تعزيز اللقاءات بين القطاعين الخاص السعودي والأردني في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.



وبين الجغبير أن الزيارة التي نظمتها غرفة صناعة عمان، شملت لقاء رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي في الرياض، بحضور السفير الأردني في السعودية الدكتور هيثم أبو الفول، وأمين عام اتحاد الغرف السعودية وليد العرينان، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني الدكتور حمدان السمرين، ورئيس اللجنة الصناعية في الاتحاد إبراهيم بن الشيخ.



وبحث الطرفان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة وأن التبادل التجاري بينهما يتركز في سلع محددة، ولا يتناسب مع التنوع الإنتاجي للقطاع الصناعي في كلا البلدين.