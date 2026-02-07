وفد صناعي أردني يزور الكويت الاثنين المقبل

03:57 م

الوكيل الإخباري- يبدأ وفد صناعي يضم 25 شركة يوم الاثنين المقبل، زيارة عمل لدولة الكويت، لبحث تعزيز علاقات البلدين الاقتصادية وتوسيع قاعدة مبادلاتهما التجارية. اضافة اعلان





وحسب بيان لغرفة صناعة عمان، اليوم السبت، سيبحث الوفد الذي يترأسه رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، عقد لقاءات عمل ثنائية مع العدد من المراكز التجارية الكبرى بالكويت، ما يعزز زيادة حصة المنتجات الأردنية فيها.



وأشار الجغبير إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 176 مليون دينار بالعام 2024، حيث تتركز صادرات المملكة بالمنتجات الحيوانية والنباتية، والمستوردات بالمنتجات النفطية ومشتقاتها من الغاز الطبيعي والزيوت وغاز الأوكسجين.



ولفت إلى أن السوق الكويتية يعتبر من الوجهات التصديرية الواعدة أمام الصادرات الصناعية الأردنية مع وجود حجم طلب مرتفع داخله، وامتلاك الأردن فرصا تصديرية فيه، مع وجود اتفاقية التجارة الحرة العربية التي تعفي صادرات المملكة من التعرفة الجمركية.



وأشاد الجغبير بتعاون مختلف الجهات الرسمية بالمملكة في تسهيل إجراءات زيارة الوفد، وترتيب لقاءات العمل الثنائية مع نظرائهم من رجال الأعمال الكويتيين.



وأوضح أن صناعة عمان ستعمل خلال العام الحالي على تنظيم زيارات لوفود صناعية للعديد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك ضمن استراتيجيها بتعزيز حضور المنتجات الصناعية الأردنية في الأسواق المستهدفة.



