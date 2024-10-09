وكلاء السيارات: التعليمات الأخيرة عالجت التشوهات الضريبية

وأكدت الجمعية عدم تأثر السوق بالمجمل بالقرارات الحكومية الاخيرة المتعلقة بالضريبة الخاصة على مجموعة محددة من فئات السيارات حيث ان الحصة الكبرى من مبيعات السيارات الكهربائية هي لفئة لم يتم زيادة الضريبة الخاصة عليها و بقت بنسبة 10% .
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