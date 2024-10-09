وكلاء السيارات: التعليمات الأخيرة عالجت التشوهات الضريبية

الوكيل الإخباري- أوضحت جمعية وكلاء السيارات ان معاملات البيع والتخليص على السيارات الجديدة بدأت تسير بشكل طبيعي وسلس وضمن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من السنة مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الإقليمية المحيطة. .



وأكدت الجمعية عدم تأثر السوق بالمجمل بالقرارات الحكومية الاخيرة المتعلقة بالضريبة الخاصة على مجموعة محددة من فئات السيارات حيث ان الحصة الكبرى من مبيعات السيارات الكهربائية هي لفئة لم يتم زيادة الضريبة الخاصة عليها و بقت بنسبة 10% .

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و أضافت الجمعية ان الوكلاء مستمرين بالعمل و تزويد السوق الأردني باحتياجاته من السيارات و وسائط النقل دون توقف أو انقطاع. و أن الوكلاء التزموا بإبقاء الاسعار للسيارات التي سبق وان تم جمركتها بدون زيادة حفاظا" على المصداقية و استقرار السوق.