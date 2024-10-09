الأربعاء 2024-10-09 05:05 م
 

وكلاء السيارات: التعليمات الأخيرة عالجت التشوهات الضريبية

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 09-10-2024 03:02 م

الوكيل الإخباري-  أوضحت جمعية وكلاء السيارات ان معاملات البيع والتخليص على السيارات الجديدة بدأت تسير بشكل طبيعي وسلس وضمن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من السنة مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الإقليمية المحيطة. .

وأكدت الجمعية عدم تأثر السوق بالمجمل بالقرارات الحكومية الاخيرة المتعلقة بالضريبة الخاصة على مجموعة محددة من فئات السيارات حيث ان الحصة الكبرى من مبيعات السيارات الكهربائية هي لفئة لم يتم زيادة الضريبة الخاصة عليها و بقت بنسبة 10% .

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و أضافت الجمعية  ان الوكلاء مستمرين بالعمل و تزويد السوق الأردني باحتياجاته من السيارات و وسائط النقل دون توقف أو انقطاع.  و أن الوكلاء  التزموا بإبقاء الاسعار للسيارات التي سبق وان تم جمركتها بدون زيادة حفاظا" على المصداقية و استقرار السوق.

 

وقالت الجمعية في بيان لها ان وكلاء السيارات قادرون على استيعاب هذه التغيرات و التي تأتي ضمن سعي الحكومة لتنظيم سوق السيارات وتحقيق العدالة الضريبية بين الفئات المختلفة من السيارات و معالجة التشوهات الضريبية السابقة.

 
gnews

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