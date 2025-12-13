1.237 مليار دينار صادرات تجارة عمّان خلال 11 شهرًا

10:09 ص

الوكيل الإخباري- ارتفع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمّان خلال 11 شهرًا الماضية، لتصدير بضائع وسلع إلى دول عربية وأجنبية، بنسبة 5.4 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.





وحسب معطيات إحصائية للغرفة، زاد عدد شهادات المنشأ الصادرة عن تجارة عمّان خلال 11 شهرًا الماضية إلى 38275 شهادة، مقابل 36325 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.



وأظهرت المعطيات أن قيمة شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة خلال 11 شهرًا الماضية انخفضت بنسبة 3 بالمئة، متراجعة إلى 1.237 مليار دينار، مقابل 1.275 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.



وأشارت إلى تصدّر العراق قائمة الدول الأكثر استيرادًا من المملكة لجهة قيمة شهادات المنشأ خلال الفترة نفسها، بقيمة نحو 540 مليون دينار بعدد 3207 شهادات، ثم السعودية بقيمة 100 مليون دينار وبعدد 9625 شهادة.



وحلّت بعد ذلك مصر بقيمة 86.2 مليون دينار بعدد 917 شهادة، ثم سويسرا بقيمة 86.1 مليون دينار بعدد 25 شهادة، وسوريا بقيمة نحو 76 مليون دينار بعدد 3265 شهادة، وهذه المجموعة من الدول هي من بين الخمسة الأكبر لجهة العدد والقيمة.



أما من حيث نوع المنتوجات، فبلغت قيمة صادرات الغرفة خلال 11 شهرًا الماضية من المنتوجات الأجنبية (البضائع ذات منشأ أجنبي) ما قيمته 606 ملايين دينار، والصناعية نحو 232 مليون دينار، والزراعية 173 مليونًا، والعربية (البضائع ذات منشأ عربي) 103 ملايين، والباقي ذهب لمنتوجات أخرى.



يشار إلى أن شهادة المنشأ هي وثيقة تُستخدم في التجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معينة قد تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في بلد معين، وتُستخدم من قبل الجمارك لتحديد مدى أهلية البضائع من أجل تحديد التعريفة الخاصة بها، وللتحقق من بلد منشأ تلك البضائع.



ويُذكر أن غرفة تجارة عمّان تُصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي يُعاد تصديرها، وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.



كما تُصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدّر، استنادًا إلى فاتورة المصنع الأصلية المصدّقة من غرفة صناعية، وشهادة منشأ أصلية ومصدّقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني، استنادًا لأحكام المادة (29) من نظام غرف التجارة الأردنية رقم (45) لسنة 2009، وتعليمات إصدار شهادات المنشأ لسنة 2013.

