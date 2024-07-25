1.3 % ارتفاع ثقة المستهلك بالاقتصاد

الوكيل الإخباري - أظهر مؤشر "إبسوس" أن ثقة المستهلك بالاقتصاد الأردني ارتفعت 1.3 % خلال الربع الثاني من العام الحالي، إلى 40.3 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.



وأعاد التقرير هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تحسن مستوى ثقة المواطنين في الوضع المستقبلي للاقتصاد، وكذلك ثقتهم في الوضع الاقتصادي الحالي وقدرتهم على الاستثمار في مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، وفق ما أوردته يومية الغد.



وأكد التقرير أن ارتفاع معدلات البطالة تعد الأكثر إثارة للقلق لدى المواطنين الأردنيين، كما أن ارتفاع تكلفة المعيشة ما تزال تشكل قلقا كبيرا للمواطنين.



ولفت التقرير إلى أن 60 % من المشاركين في المسح يعتقدون أن الأمور الاقتصادية في البلاد تسير في الاتجاه الصحيح، بينما يعتقد 40 %، أنها تسير بالاتجاه الخاطئ.



ويعد مؤشر "إبسوس" لثقة المستهلك مسحا وطنيا ربع سنوي لآراء المستهلكين حول الوضعين الحالي والمستقبلي للاقتصاد المحلي، وتقييمهم لأوضاعهم المالية الشخصية وتوجهاتهم للادخار أو الاستثمار، ويتم تنفيذه من قبل شركة "إبسوس" للأبحاث.