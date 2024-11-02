1.3 مليار دولار صادرات الزرقاء والمفرق الصناعية في 10 أشهر

وأوضح في بيان، اليوم السبت، بأن الصادرات الصناعية لمحافظتي الزرقاء والمفرق لشهر تشرين أول الماضي ارتفعت بنسبة 25 بالمائة لتبلغ 155.8 مليون دولار، مقارنة مع قيمة الصادرات خلال تشرين أول من العام الماضي 2023 والتي بلغت 124.2 مليون دولار.
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