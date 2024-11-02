السبت 2024-11-02 07:24 م
 

1.3 مليار دولار صادرات الزرقاء والمفرق الصناعية في 10 أشهر

غرفة صناعة الزرقاء
غرفة صناعة الزرقاء
السبت، 02-11-2024 07:08 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة، إن إجمالي الصادرات الصناعية لمحافظتي الزرقاء والمفرق بلغت 1.301 مليار دولار خلال 10 أشهر من العام الحالي مقارنة مع 1.051 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي.

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وأوضح في بيان، اليوم السبت، بأن الصادرات الصناعية لمحافظتي الزرقاء والمفرق لشهر تشرين أول الماضي ارتفعت بنسبة 25 بالمائة لتبلغ 155.8 مليون دولار، مقارنة مع قيمة الصادرات خلال تشرين أول من العام الماضي 2023 والتي بلغت 124.2 مليون دولار.

 
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