1.3 مليار دولار صادرات الزرقاء والمفرق الصناعية في 10 أشهر

الوكيل الإخباري- قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة، إن إجمالي الصادرات الصناعية لمحافظتي الزرقاء والمفرق بلغت 1.301 مليار دولار خلال 10 أشهر من العام الحالي مقارنة مع 1.051 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي.

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