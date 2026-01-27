1.4 مليار دينار إجمالي النفقات الرأسمالية في 2025

الوكيل الإخباري- ارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 20% في عام 2025 لتصل إلى 1.4 مليار دينار؛ التزاما بالتوجهات الحكومية لتنفيذ المشاريع الرأسمالية المرصود لها مخصصات مالية في قانون الموازنة العامة لضمان تحفيز النمو الاقتصادي ورفع وتيرة النشاط الاقتصادي.



وبحسب البيانات المالية الأولية، ارتفعت النفقات الرأسمالية بحوالي 230 مليون دينار في نهاية عام 2025 أو ما نسبته 20% مقارنة مع عام 2024 لتصل إلى 1400 مليون دينار.

