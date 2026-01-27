1.4 مليار دينار إجمالي النفقات الرأسمالية في 2025

وبحسب البيانات المالية الأولية، ارتفعت النفقات الرأسمالية بحوالي 230 مليون دينار في نهاية عام 2025 أو ما نسبته 20% مقارنة مع عام 2024 لتصل إلى 1400 مليون دينار.
ومع ارتفاع النفقات الرأسمالية، بلغت نسبة إجمالي الإنفاق الرأسمالي الفعلي إلى إجمالي الإنفاق المستهدف، بحسب المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2025، حوالي 96%، وهي نسبة إنفاق تعد الأعلى تاريخيا مقارنة مع متوسط السنوات الماضية المقدر بـــــ 82%.الرأسمالية في 2025
