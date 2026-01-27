الثلاثاء 2026-01-27 05:48 م

1.4 مليار دينار إجمالي النفقات الرأسمالية في 2025

نقود أردنية
نقود
 
الثلاثاء، 27-01-2026 05:11 م

الوكيل الإخباري-     ارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 20% في عام 2025 لتصل إلى 1.4 مليار دينار؛ التزاما بالتوجهات الحكومية لتنفيذ المشاريع الرأسمالية المرصود لها مخصصات مالية في قانون الموازنة العامة لضمان تحفيز النمو الاقتصادي ورفع وتيرة النشاط الاقتصادي.

وبحسب البيانات المالية الأولية، ارتفعت النفقات الرأسمالية بحوالي 230 مليون دينار في نهاية عام 2025 أو ما نسبته 20% مقارنة مع عام 2024 لتصل إلى 1400 مليون دينار.

اضافة اعلان


ومع ارتفاع النفقات الرأسمالية، بلغت نسبة إجمالي الإنفاق الرأسمالي الفعلي إلى إجمالي الإنفاق المستهدف، بحسب المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2025، حوالي 96%، وهي نسبة إنفاق تعد الأعلى تاريخيا مقارنة مع متوسط السنوات الماضية المقدر بـــــ 82%.الرأسمالية في 2025

 
 


gnews

أحدث الأخبار

شركات توزيع الكهرباء: لم نشارك في اجتماع لجنة الطاقة النيابية وتنفي قاطعًا تحميل “الفاقد الكهربائي” على فواتير المواطنين

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن منطقة طبقة فحل غدا

ل

أخبار محلية بيان صادر عن عائلة المجالي

ا

أخبار محلية وزارة البيئة تنفذ حملة نظافة شاملة في غابات جلعد

الخطوط الجوية العربية السعودية

أخبار الشركات كيفية حجز طيران على الخطوط السعودية بأفضل الأسعار

نقود أردنية

اقتصاد محلي 1.4 مليار دينار إجمالي النفقات الرأسمالية في 2025

القاضي يلتقي السفير الصيني

شؤون برلمانية القاضي يلتقي السفير الصيني

ت

أخبار الشركات البنك العربي يختتم النسخة الثانية من مبادرة "فن التدوير" بالتعاون مع متحف الأطفال

ن

شؤون برلمانية رئيس مجلس الأعيان يشيد بمستوى العلاقات الأردنية المغربية



 




الأكثر مشاهدة