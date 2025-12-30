1.5 مليار دولار قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة للأردن حتى نهاية الربع الثالث

واستحوذت الدول العربية على ما نسبته 62.0% من إجمالي هذه التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 29.4%، حيث تصدرت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بما نسبته 18.8%، تلتها الكويت (4.1%)، ثم الإمارات العربية المتحدة (3.7%). أما الدول العربية الأخرى فجاءت العراق بالمرتبة الأولى بنسبة 11.5%.
أما الدول الأوروبية، فقد شكّلت 13.6% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2025، منها 9.4% تعود لدول الاتحاد الأوروبي و2.9% للمملكة المتحدة.
-
أخبار متعلقة
-
سوق الصرافة المحلية يشهد انتعاشا
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
-
انخفاض جديد على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثالثة
-
الحكومة تبحث مطالب تجار المواد الغذائية استعدادا لشهر رمضان
-
الإيرادات المحلية ترتفع إلى 7.663 مليار دينار خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2025
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن الاثنين
-
1864 طنا من الخضار ترد للسوق المركزي اليوم
-
كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد