الثلاثاء 2025-12-30 02:44 م

1.5 مليار دولار قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة للأردن حتى نهاية الربع الثالث

الثلاثاء، 30-12-2025 02:23 م

الوكيل الإخباري-   أظهرت البيانات الأولية لميزان المدفوعات أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال الثلاثة الأرباع الأولى من عام 2025 بلغت نحو 1,525.5 مليون دولار، مقارنة مع 1,194.5 مليون دولار خلال ذات الفترة من عام 2024 محققة نمواً بنسبة 27.7%.

واستحوذت الدول العربية على ما نسبته 62.0% من إجمالي هذه التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 29.4%، حيث تصدرت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بما نسبته 18.8%، تلتها الكويت (4.1%)، ثم الإمارات العربية المتحدة (3.7%). أما الدول العربية الأخرى فجاءت العراق بالمرتبة الأولى بنسبة 11.5%.


أما الدول الأوروبية، فقد شكّلت 13.6% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2025، منها 9.4% تعود لدول الاتحاد الأوروبي و2.9% للمملكة المتحدة.

 
 


