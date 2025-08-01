1.52 مليار دينار حجم التبادل التجاري بين الأردن والولايات المتحدة في 5 أشهر

03:28 م

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الوكيل الإخباري- ارتفع حجم التبادل التجاري بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر الخمسة الأولى الماضية من العام الحالي ليصل إلى 1.521 مليار دينار، مقارنة بـ 1.384 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. اضافة اعلان





وفي التفاصيل، نمت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الأميركية لنهاية شهر أيار الماضي من هذا العام، لتسجل 886 مليون دينار، مقارنة بـ 865 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع نسبته 2.4 بالمئة.



وأظهرت بيانات تقرير التجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، أن قيمة مستوردات المملكة من السوق الأميركي، بلغت لنهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي، 635 مليون دينار، مقابل 519 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 22.4 بالمئة.



وبناءً على المعطيات الإحصائية، سجل الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأميركية لنهاية أيار الماضي من العام الحالي فائضاً مقداره 251 مليون دينار.



كما استحوذت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة على 24.8 بالمئة، من إجمالي قيمة الصادرات الأردنية لنهاية أيار الماضي من العام الحالي.



ومن أهم الصادرات الأردنية الى السوق الأميركية، هي الألبسة وتوابعها، الأسمدة والمنتجات الكيماوية، والمستحضرات الصيدلية، والحلي والمجوهرات، والمنتجات الغذائية والحيوانية، وخدمات التكنولوجيا المعلوماتية، إضافة إلى الصناعات الهندسية.



بينما تتركز مستوردات المملكة من الولايات المتحدة، على المنتجات المعدنية ومعدات النقل والآلات والأجهزة الكهربائية والحبوب والمنتجات الكيماوية والأجهزة الطبية ومنتجات صناعة الأغذية ومنتجات حيوانية، والأثاث ومصنوعات من حديد، والألبسة المستعملة والزيوت والدهون النباتية والخشب ومصنوعاته.

