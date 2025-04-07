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1.6 مليار دولار صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الأردن العام الماضي

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
 
الإثنين، 07-04-2025 06:01 م

الوكيل الإخباري-   تصدرت أنشطة "المالية والتأمين"، "المعلومات والاتصالات"، "التعدين"، "النقل والتخزين"، "تجارة الجملة والتجزئة"، و"الصناعات التحويلية" القطاعات الاقتصادية الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة والمستحوذة على أكثر من 66.2% من إجمالي التدفقات
شكّلت استثمارات الأفراد غير الأردنيين في الأراضي والعقارات 19.1% من إجمالي الاستثمار الأجنبي.

أظهرت بيانات الأولية لميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال عام 2024 بلغ نحو 1,637.0 مليون دولار، ليشكل ما نسبته 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

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ووفقا لبيانات البنك المركزي استحوذت الدول العربية على 64.8% من إجمالي هذه التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي ساهمت ب 32.5% من إجمالي هذه الاستثمارات، حيث تصدرت الكويت المرتبة الأولى بما نسبته 9.1% من إجمالي التدفقات، تلتها المملكة العربية السعودية (8.2%)، ثم الإمارات العربية المتحدة (7.1%)، ثم قطر (4.5%).

 
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