1.6 مليار دولار صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الأردن العام الماضي

الوكيل الإخباري- تصدرت أنشطة "المالية والتأمين"، "المعلومات والاتصالات"، "التعدين"، "النقل والتخزين"، "تجارة الجملة والتجزئة"، و"الصناعات التحويلية" القطاعات الاقتصادية الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة والمستحوذة على أكثر من 66.2% من إجمالي التدفقات

شكّلت استثمارات الأفراد غير الأردنيين في الأراضي والعقارات 19.1% من إجمالي الاستثمار الأجنبي.



أظهرت بيانات الأولية لميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال عام 2024 بلغ نحو 1,637.0 مليون دولار، ليشكل ما نسبته 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

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