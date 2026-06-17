الأربعاء 2026-06-17 03:35 م

1‎6.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

بورصة عمان
بورصة عمان
 
الأربعاء، 17-06-2026 02:59 م
الوكيل الإخباري-   بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأربعاء، 16.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.4 مليون سهم، نفذت من خلال 5208 عقدا.اضافة اعلان


وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3969 نقطة، بانخفاض نسبته 1.26 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 2.08 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 1.77 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.63 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 88 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 15 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 49 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
 
 


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