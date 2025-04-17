1,7 مليار دولار الدخل السياحي للمملكة خلال الربع الأول

الوكيل الإخباري- أظهر بيانات البنك المركزي تسجيل الدخل السياحي في المملكة ما قيمته 1,717 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، بارتفاع نسبته 8.9 بالمئة مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2024.

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وارتفع الدخل السياحي من الجنسيات الآسيوية بنسبة 27.9 بالمئة والأميركية 13.6 بالمئة، والأردنيين المغتربين 7.4 بالمئة، والعرب 6.3 بالمئة، في حين انخفض من الجنسيات الأوروبية بنسبة 0.6 بالمئة.