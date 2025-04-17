1,7 مليار دولار الدخل السياحي للمملكة خلال الربع الأول

وارتفع الدخل السياحي من الجنسيات الآسيوية بنسبة 27.9 بالمئة والأميركية 13.6 بالمئة، والأردنيين المغتربين 7.4 بالمئة، والعرب 6.3 بالمئة، في حين انخفض من الجنسيات الأوروبية بنسبة 0.6 بالمئة.
وجاء النمو في الدخل السياحي خلال الربع الأول من العام الحالي رغم انخفاضه خلال شهر آذار بنسبة 8.4 بالمئة ليسجل ما قيمته 433.3 مليون دولار.
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