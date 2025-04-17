الخميس 2025-04-17 05:08 م
 

1,7 مليار دولار الدخل السياحي للمملكة خلال الربع الأول

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
 
الخميس، 17-04-2025 03:49 م

الوكيل الإخباري-    أظهر بيانات البنك المركزي تسجيل الدخل السياحي في المملكة ما قيمته 1,717 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، بارتفاع نسبته 8.9 بالمئة مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2024.

اضافة اعلان


وارتفع الدخل السياحي من الجنسيات الآسيوية بنسبة 27.9 بالمئة والأميركية 13.6 بالمئة، والأردنيين المغتربين 7.4 بالمئة، والعرب 6.3 بالمئة، في حين انخفض من الجنسيات الأوروبية بنسبة 0.6 بالمئة.


وجاء النمو في الدخل السياحي خلال الربع الأول من العام الحالي رغم انخفاضه خلال شهر آذار بنسبة 8.4 بالمئة ليسجل ما قيمته 433.3 مليون دولار.

 
gnews

أحدث الأخبار

جعفر حسان

أخبار محلية حسان يوجه بدراسة توسعة نادي عيمة الرياضي في الطفيلة

وزارة العمل

أخبار محلية "العمل" تنظم لقاء تعريفيا بالبرنامج الوطني للتشغيل في نقابة تجار الألبسة

المخبز الأردني المتنقل

أخبار محلية المخبز الأردني المتنقل المزود الوحيد حاليا للخبز في غزة

نقود

اقتصاد محلي نمو حوالات المُغتربين الأردنيين بنسبة 2% خلال الشهرين الأولين من العام الحالي

المعهد القضائي الأردني

أخبار محلية وفد عراقي يطلع على تجربة المعهد القضائي في المجال القانوني

علم بريطانيا

عربي ودولي بريطانيا تختبر سلاحاً جديداً يعطل الطائرات المسيّرة

رئيس هيئة الأركان المشتركة يفتتح صالة الشهيد راشد الزيود في مدينة الحسين للشباب

أخبار محلية الحنيطي يوكد على أهمية بناء مجتمع عسكري واعٍ بأسلوب حياة صحي

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي 1,7 مليار دولار الدخل السياحي للمملكة خلال الربع الأول



 
 



الأكثر مشاهدة