1.7 مليار دينار حجم الإنتاج السنوي لقطاع الصناعات الإنشائية

الوكيل الإخباري-يتمتع قطاع الصناعات الإنشائية بقدرات إنتاجية عالية تصل إلى أكثر من 1.7 مليار دينار سنويًا، فيما تبلغ نسبة القيمة المضافة من إجمالي الإنتاج نحو 44 بالمئة.

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