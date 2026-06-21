الأحد 2026-06-21 05:42 م

10 ملايين دينار حجم التداول في بورصة عمان

بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأحد، 10.0 ملايين دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.1 مليون سهم، نفذت من خلال 4213 عقداً. وعن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم ل
ارشيفية
 
الأحد، 21-06-2026 03:58 م
الوكيل الإخباري-   بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأحد، 10.0 ملايين دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.1 مليون سهم، نفذت من خلال 4213 عقداً.اضافة اعلان


وعن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3957 نقطة، بانخفاض نسبته 0.15 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 94 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 27 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 32 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 1.63 بالمئة، وانخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.65 بالمئة، وانخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.08 بالمئة.
 
 


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