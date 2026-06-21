10 ملايين دينار حجم التداول في بورصة عمان

وعن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3957 نقطة، بانخفاض نسبته 0.15 بالمئة.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 94 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 27 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 32 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 1.63 بالمئة، وانخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.65 بالمئة، وانخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.08 بالمئة.
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