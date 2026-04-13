10.2 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان اليوم الاثنين، 10.2 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.4 مليون سهم، نفذت من خلال 3142 عقدا.

واستقر الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم عند 3698 نقطة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.26 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.03 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.14 بالمئة.