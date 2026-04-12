الأحد 2026-04-12 07:15 م

10.5 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الأحد، 12-04-2026 04:52 م

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأحد، 10.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.7 مليون سهم، نفذت من خلال 2829 عقدا.

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3698 نقطة، بانخفاض نسبته 0.24 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.34 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.27 بالمئة، بينما ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.07 بالمئة.


وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 94 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 21 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 42 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

 
 


