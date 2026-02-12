10.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الخميس، 10.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.8 مليون سهم، نفذت من خلال 4143 عقداً.

وعن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3606 نقاط، بانخفاض نسبته 0.11 بالمئة.



وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 104 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 29 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و54 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.