10.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

وعن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3606 نقاط، بانخفاض نسبته 0.11 بالمئة.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 104 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 29 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و54 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على مستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 1.08 بالمئة، وانخفض الرقم القياسي قطاع الخدمات بنسبة 0.59 بالمئة، وانخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.29 بالمئة.
