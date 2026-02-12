الخميس 2026-02-12 03:33 م

10.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

ا
أرشيفية
 
الخميس، 12-02-2026 03:25 م

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الخميس، 10.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.8 مليون سهم، نفذت من خلال 4143 عقداً.

اضافة اعلان


وعن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3606 نقاط، بانخفاض نسبته 0.11 بالمئة.


وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 104 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 29 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و54 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.


أما على مستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 1.08 بالمئة، وانخفض الرقم القياسي قطاع الخدمات بنسبة 0.59 بالمئة، وانخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.29 بالمئة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مصر تُصدر تحذيرًا بعد إرسال قواتها العسكرية إلى الصومال

عربي ودولي مصر تُصدر تحذيرًا بعد إرسال قواتها العسكرية إلى الصومال

ا

اقتصاد محلي 10.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

ا

أخبار محلية وزيرة التنمية تتفقد جمعيات خيرية ومشاريع إنتاجية في الرصيفة والهاشمية

وزير الاتصالات السوري: شراكة أردنية سورية لبناء منظومة رقمية حديثة

أخبار محلية وزير الاتصالات السوري: شراكة أردنية سورية لبناء منظومة رقمية حديثة

ل

أخبار محلية محفظة "استثمار الضمان" العقارية تحقق صافي زيادة عن كلفتها بـ 290 مليون دينار

الضمان يكشف موعد صرف رواتب متقاعديه الشهر الحالي

أخبار محلية الضمان يكشف موعد صرف رواتب متقاعديه الشهر الحالي

زين تُحدد خارطة طريق استكشاف تحويل الذكاء الاصطناعي إلى قوة تجارية حقيقية

أخبار الشركات زين تُحدد خارطة طريق استكشاف تحويل الذكاء الاصطناعي إلى قوة تجارية حقيقية

ل

أخبار محلية القوات المسلحة تحتفل بالأسبوع العالمي للوئام بين الأديان



 




الأكثر مشاهدة