1024 مليون دينار عجز الموازنة في 7 أشهر

وعلى صعيد الإنفاق العام فقد بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية / الموازنة خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2024 قرابة 6393.8 مليون دينار مقابل ما قيمته 6153.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
ونتيجة للتطورات السابقة سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المساعدات قرابة 1024.3 مليون دينار.
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