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1024 مليون دينار عجز الموازنة في 7 أشهر

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 17-09-2024 11:58 ص

الوكيل الإخباري-   وصلت الإيرادات المحلية خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2024 إلى 5.328 مليار دينار، أي بارتفاع 57.9 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتبلغ تغطيتها للنفقات الجارية ما نسبته 91.1%.

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وعلى صعيد الإنفاق العام فقد بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية / الموازنة خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2024 قرابة 6393.8 مليون دينار مقابل ما قيمته 6153.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.


ونتيجة للتطورات السابقة سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المساعدات قرابة 1024.3 مليون دينار.

 
gnews

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