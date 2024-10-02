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106.7 مليون دولار قيمة صادرات صناعة إربد الشهر الماضي

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 02-10-2024 02:44 م

الوكيل الإخباري- بلغت قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد لشهر أيلول الماضي 106.7 مليون دولار، مقارنة بـ 87.4 مليون للشهر نفسه من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 22 بالمئة.

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وبحسب تقرير الغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من "صناعة إربد" الشهر الماضي 1389، مقارنة بـ 1075 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.


وحافظ قطاع المحيكات والجلديات على المراكز الأولى في القطاعات التصديرية بما قيمته 77.666 مليون دولار، ثم المواد التموينية والغذائية والزراعية 3.783 مليون، الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بـ 2.413 مليون، في حين توزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل والهندسية والكهربائية والصناعات البلاستيكية والمطاطية، والصناعات الإنشائية، وصناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، والصناعات التعدينية.


واستحوذت مدينة الحسن الصناعية، بحسب التقرير، على غالبية الصادرات، إذ تتجاوز نسبتها أكثر من 95 بالمئة، ثم "سايبر ستي" بنسبة لا تتجاوز 4 بالمئة من إجمالي الصادرات.


وقال رئيس الغرفة هاني أبو حسان، إن النمو الذي شهده إجمالي قيم شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة اربد خلال شهر أيلول ، هو صافي حصيلة نمو ملحوظ في صادرات 7 قطاعات صناعية تشكل ما يقارب 98بالمئة من الصادرات الصناعية في محافظة إربد.


وأضاف أن صادرات غرفة صناعة اربد وفقاً للاتفاقية العربية نمت بما نسبته 22 بالمئة ، لتصل إلى ما يقارب 8.6 مليون دولار مقارنة مع 6.9 مليون دولار خلال الشهر ذاته العام الماضي.


وبين أبو حسان أن صادرات غرفة صناعة اربد وفقاً للاتفاقيات التجارية بلغت 85.8 بالمئة من إجمالي الصادرات.

 
gnews

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