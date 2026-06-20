107 ملايين دولار قيمة صادرات "صناعة إربد" الشهر الماضي

الوكيل الإخباري- بلغت قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال أيار الماضي 107 ملايين دولار، فيما بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة، خلال الفترة ذاتها، 1290 شهادة.

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وحافظ قطاع المحيكات والجلديات على المركز الأول في القطاعات التصديرية، بما قيمته 92.6 مليون دولار، تلاه قطاع المواد التموينية والغذائية والزراعية بقيمة 5.7 مليون دولار، ثم الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بقيمة 3 ملايين دولار.



وتوزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 3 ملايين دولار، والصناعات الهندسية والكهربائية، والصناعات البلاستيكية والمطاطية، والصناعات الإنشائية، وصناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، والصناعات التعدينية.



واستحوذت مدينة الحسن الصناعية على غالبية صادرات أيار بقيمة 102 مليون دولار، تلتها "سايبر سيتي" بقيمة 3 ملايين دولار من إجمالي الصادرات، والمكتب الرئيسي بقيمة 808 آلاف دولار.



وبلغت قيمة الصادرات إلى الولايات المتحدة نحو 48.4 مليون دولار، وإلى هولندا 6.8 مليون دولار، وإلى ألمانيا 4.3 مليون دولار، وإلى كندا 2.1 مليون دولار، وإلى السعودية 2.9 مليون دولار.



وقال رئيس الغرفة هاني أبو حسان إن القطاع الصناعي في إقليم الشمال واصل تحقيق نتائج إيجابية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، رغم التحديات الإقليمية والمتغيرات التي تشهدها التجارة العالمية، مبينا أن نمو الصادرات دليل واضح على قدرة صناعة إربد على الحفاظ على زخمها الإنتاجي والتصديري.



وأشار أبو حسان إلى الأداء التراكمي الإيجابي، الذي يعكس قدرة القطاع الصناعي على المحافظة على أسواقه الخارجية واستمرار نشاطه الإنتاجي والتصديري رغم الظروف المحيطة.



وأكد أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الصناعة الأردنية في إقليم الشمال على الصمود والاستمرار في الإنتاج والتصدير حتى في ظل الأزمات، مشيرا إلى أهمية استمرار دعم القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسيته؛ لضمان الحفاظ على هذا الأداء الإيجابي.