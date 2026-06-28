11.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3824 نقطة، بانخفاض نسبته 1.06 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 1.70 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.86 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.86 بالمئة.
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