11.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأحد، 11.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.6 مليون سهم، نفذت من خلال 3926 عقدا.

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