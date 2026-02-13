الجمعة 2026-02-13 02:42 م

11.4 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 65.9 مليون دينار

شخص يوقّع شيكا ماليا
شخص يوقّع شيكا ماليا
 
الجمعة، 13-02-2026 12:28 م
الوكيل الإخباري-   بلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال شهر كانون الثاني 2026 نحو 65.9 مليون دينار، مقارنة بـ98 مليون دينار في شهر كانون الأول 2025، وبنسبة 2.14% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفق إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).اضافة اعلان


وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة خلال الشهر الماضي نحو 11.4 ألف شيك، منها 63.8% لأسباب مالية بعدد 7,284 شيكا، فيما شكلت الشيكات المرتجعة لأسباب تقنية 36.2% بعدد 4,136 شيكا.

في المقابل، انخفض عدد الشيكات المتداولة خلال كانون الثاني إلى نحو 407 آلاف شيك، مقارنة بـ570 ألف شيك في كانون الأول الماضي، وبقيمة إجمالية بلغت 3.07 مليار دينار، مقابل 3.85 مليار دينار في الشهر السابق.

وبحسب إحصاءات (جوباك)، بلغت القيمة الإجمالية للشيكات المتداولة في الأردن خلال كانون الثاني 2026 نحو 3.07 مليار دينار، مسجلة انخفاضا نسبته 20.3% مقارنة بشهر كانون الأول الماضي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي ترتفع 3 مليارات دولار خلال كانون الثاني

جانب من المضبوطات

أخبار محلية الغذاء والدواء توقف 5 منشآت وتغلق اثنتين خلال جولات رقابية

رئيس فنزويلا المعتقل نيكولاس مادورو

عربي ودولي ترامب يلتقي عسكريين شاركوا في عملية القبض على مادورو

تعبيرية

اقتصاد محلي تنويه بخصوص خدمات "كليك" في الاردن

جندي يراقب الحدود الأردنية يظهر من أمامه علم الأردن

أخبار محلية الجيش يقبض على شخص حاول التسلل عبر إحدى الواجهات الحدودية الجنوبية

تراجع معظم الأسهم الآسيوية من ذروة قياسية

أسواق ومال تراجع معظم الأسهم الآسيوية من ذروة قياسية

ضبط كمية من الحليب المجفف داخل أحد مصانع الألبان في عمّان

أخبار محلية إغلاق مستودع غير مرخص يدخل حليبا مجففا عبر المنطقة الحرة ويورده لمعامل ألبان



 




الأكثر مشاهدة