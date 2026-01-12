11.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الاثنين، 11.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.4 مليون سهم، نفذت من خلال 3377 عقدا.

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3548 نقطة، بانخفاض نسبته 0.34 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.45 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.18 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.03 بالمئة.