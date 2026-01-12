11.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3548 نقطة، بانخفاض نسبته 0.34 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.45 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.18 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.03 بالمئة.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 106 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 30 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 42 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
